Izenačevanje agresorja in žrtve je moralno zavržno

V nadaljevanju preberite:

Pogovor z državnim sekretarjem za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost v slovenski vladi Vojkom Volkom za Delo se je začel že v Washingtonu, kjer je nedavno potekal vrh članic severnoatlantske vojaške zveze Nato. Po telefonu se je nadaljeval med ZDA in Londonom. Tam se je slovenski predsednik vlade Robert Golob v četrtek udeležil zasedanja Evropske politične skupnosti, pogovor pa je ves čas tekel o najbolj vročih vprašanjih vojne in miru v svetu. Ter vloge Slovenije v njih.