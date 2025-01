Netanjahu je sporočil, da so dosegli dogovor o izpustitvi talcev

Premirje potrjuje pomemben poraz Hamasa

Guardian navaja, da bo premirje, ki naj bi začelo veljati, če ne bodo nastali večji zadnji zapleti, utrdilo obsežne in hitre spremembe na Bližnjem vzhodu ter morda zapečatilo pomemben poraz islamističnih militantnih skupin, ki so že leta vplivni akterji v regiji, pišejo v analizi.

Hamas v Gazi, Hezbolah v Libanonu in razne šiitske milice v Iraku in Siriji bodo iz konflikta izšli občutno oslabljeni. Le hutijevci v Jemnu so okrepili svoj položaj, čeprav to morda ne bo trajalo dolgo. Islamska država ostaja le bleda senca svoje nekdanje moči.

Za organizacijo, kot je Hamas, je že samo preživetje večjega konflikta dosežek in pomeni, da Izraelu ni uspelo doseči enega od svojih glavnih vojnih ciljev. Vendar pa popuščanja Hamasa od maja lani, ko so se približali premirju, kažejo na njegovo oslabljeno stanje. Čeprav zanesljivih podatkov ni in je Hamas nedvomno pridobil številne nove borce, je njegova vojaška veja zaradi izraelskega napada močno prizadeta, večina višjih in srednjih poveljnikov pa je padla. Hamas, tako Guardian, sicer ohranja delno oblast na nekaterih območjih Gaze, vendar to ni nič podobnega polnemu nadzoru, ki ga je imel 16 let, ko je popolnoma obvladoval lokalno upravo.