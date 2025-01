Arabske države so pozdravile dogovor o prekinitvi ognja v Gazi

Izrael in Hamas sta včeraj dosegla dogovor o premirju v Gazi, s čimer je več arabskih držav danes izrazilo zadovoljstvo. Libanonski premier Nadžib Mikati je v odzivu dejal: »Z napovedjo [dogovora o prekinitvi ognja] se končuje krvavo poglavje v zgodovini palestinskega ljudstva, ki je zelo trpelo zaradi izraelske agresije.«

Iranska revolucionarna garda pa je, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, dogovor opisala kot zmago za Palestince in poraz za Izrael: »Konec vojne in uvedba prekinitve ognja [...] sta jasna in sta velika zmaga za Palestino ter še večji poraz za pošastni sionistični režim.«

Tudi predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf je pozdravil dogovor, zaradi katerega po njegovih besedah »sionistični režim ni uspel doseči svojega strateškega cilja«. Galibaf je pozval k nadaljnjemu ukrepanju za kaznovanje režima v Izraelu in »zacelitev ran palestinskega naroda«.

Potreba po humanitarni pomoči

Na zunanjem ministrstvu Združenih arabskih emiratov so dogovor opisali kot pot k ublažitvi težkih razmer v Gazi. Obe strani so pozvali k spoštovanju sporazuma, da bi končali trpljenje talcev in palestinskih zapornikov, hkrati pa so poudarili potrebo po dobavi humanitarne pomoči v Gazo.

Tudi jordanski zunanji minister Ajman Safadi je izpostavil potrebo po mednarodnem reševanju humanitarne katastrofe, ki so jo v Gazi povzročili izraelski napadi. Ponovil je zavezo Jordanije, da bo še naprej zagotavljala humanitarno pomoč prizadetim Palestincem, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Dogovor, ki so ga pogajalci Izraela in Hamasa ob posredovanju ZDA, Egipta in Katarja dosegli v sredo zvečer v Dohi, naj bi po napovedih začel veljati v nedeljo. Pred tem bo o dogovoru danes glasoval izraelski varnostni kabinet, nato ga mora pred uveljavitvijo potrditi še vlada.