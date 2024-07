Biden: Nihče ni nad zakonom, niti predsednik ZDA!

Demokratski predsednik ZDA Joe Biden pobira črepinje katastrofalno slabega nastopa na prvem televizijskem soočenju tokratne predvolilne kampanje, njegovemu tekmecu pa gre ta čas kot po maslu. Ne le da je obveljal za zmagovalca četrtkovega soočenja v studiu televizijske družbe CNN v Atlanti, ampak je tudi vrhovno sodišče v začetku tedna potrdilo imuniteto ameriških predsednikov za službena dejanja. Odločitev konservativne večine bo vplivala tudi na številne procese proti Trumpu.

Trump je tožil z argumentom, da bi strah pred sodnim preganjanjem zaradi odločanja v Beli hiši ohromil izvršno oblast, soglasje šestih konservativnih sodnikov, od katerih je tri imenoval sam, pa mu prinaša prednosti še pred morebitno drugo selitvijo v Belo hišo. Trumpovi nasprotniki tako pred letošnjimi novembrskimi volitvami, morda pa tudi kasneje, najbrž lahko pozabijo na procese zaradi domnevnega vmešavanja v volitve leta 2020. Vrhovno sodišče je primer že vrnilo nižjemu v prestolnico Washington, ki mora zdaj umakniti sporne obtožbe zaradi Trumpove vloge pri vkorakanju njegovih privržencev v kongres 6. januarja 2021 med potrjevanjem elektorske zmage Joeja Bidna.

Podobna naloga čaka georgijsko sodišče, ki se že brez tega ubada s težavami zaradi številnih nepravilnosti tožilke Fani Willis, in floridsko, kjer sodnica Aileen Cannon sama preizprašuje vlogo posebnega Trumpovega preiskovalca Jacka Smitha. Zaradi tega se je oglasil tudi demokratski predsednik Biden, tokrat malo bolj spretno kot med soočenjem. Po njegovem predsedniška imuniteta spodkopava vladavino prava, ustanovitev ZDA naj bi temeljila na načelu, da v njih ni kraljev s posebnimi pravicami. »Nihče ni nad zakonom, niti predsednik ZDA!«

Vrhovno sodišče ZDA je potrdilo imuniteto ameriških predsednikov za službena dejanja. FOTO: Kevin Mohatt/Reuters

Trump pa je demokratskega predsednika pozval, naj »odpokliče svoje pse« in Ameriki dovoli, da si povrne nekdanjo veličino. Na drugi strani demokrati napade usmerjajo tudi na vrhovno sodišče s konservativno večino. Ena od treh preostalih demokratsko imenovanih sodnic Sonia Sotomayor, ki je napisala nasprotno mnenje, je dejala, da bi v imenu imunitete predsednik lahko ukazal posebnim vojaškim enotam uboj političnih tekmecev ali organiziral vojaški udar za obstanek na oblasti. »V strahu za demokracijo temu nasprotujem!«

Brez strahu in nepristransko

Predsednik vrhovnega sodišča John Roberts pa je soglašal s Trumpom, da narava predsedniškega dela zahteva vsaj delno imuniteto pred kriminalnim preganjanjem za delovanje v skladu z ustavno avtoriteto izvršne oblasti. Pomembno je, da predsednik svoje delo opravlja brez strahu in nepristransko: »Nobene imunitete ni za neuradna dejanja!« V sklop predsedniških pristojnosti po tem razumevanju sodi tudi poizvedovanje o pravilnosti volitev, sploh pa v ameriškem sistemu delitve oblasti na izvršno, zakonodajno in sodno vejo zadnja ne sme prestopati svojih pristojnosti. Kongres ima že zdaj pristojnost za ustavno tožbo proti predsedniku.

Trump je obveljal za zmagovalca četrtkovega soočenja v studiu televizijske družbe CNN v Atlanti. FOTO: Allison Joyce/Reuters

Demokratski predstavniški dom je to že dvakrat izvedel proti Trumpu, obakrat neuspešno, saj ju je zavrnil tedaj republikanski senat. Še posebej sporen je bil poskus odpoklica zaradi zadrževanja pomoči Ukrajini, saj je zdaj znano, da je to v svojih podpredsedniških časih počel Joe Biden. Še pred tem se je posebni preiskovalec Robert Mueller v preiskavi zaradi domnevnega sodelovanja prejšnjega republikanskega predsednika pri ruskem spodkopavanju ameriških volitev naslanjal na lažna poročila, plačana iz predvolilnega štaba Trumpove nasprotnice Hillary Clinton. Za republikance je nelegitimna tudi komisija, ki je v času demokratske predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi preiskovala vdor v kongres.

Konservativni del ameriške javnosti soglaša in republikanski volivci so se v letošnji predvolilni kampanji okrog Trumpa dobro zgrnili šele po poplavi tožb demokratsko imenovanih tožilcev. Po novih pravilih vrhovnega sodišča hoče Trump za začetek revizijo newyorške obsodbe zaradi prikrivanja plačil porno zvezdi Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu. Iz urada manhattanskega tožilca so že sporočili, da ne nasprotujejo preložitvi za prihodnji teden napovedane razglasitve kazni.