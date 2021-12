Neznosna lahkotnost rožljanja s secesijo in orožjem

V nadaljevanju preberite:

Lobiranje za sankcije voditelju bosanskih Srbov Miloradu Dodiku se nadaljuje, prav tako poteka diplomatska ofenziva za umiritev napetosti, potem ko so se bosanski Srbi sklenili umakniti iz skupnih državnih ustanov. Ministri za evropske zadeve držav članic Evropske unije so zagotovili, da ima Bosna in Hercegovina jasno perspektivo članstva v Uniji, z delitvami in separatizmom pa ne more biti napredka na tej poti.

Bodite veseli, da odhajamo. Ko se bomo spet vrnili, pa naj vas skrbi. To so besede tolažbe, ki so jih pred 26 leti ob podpisu daytonskega mirovnega sporazuma slišali od šefov lokalni novinarji ene od globalnih novinarskih agencij v Sarajevu. Novinarji se zdaj vračajo, diplomati pa si podajajo kljuke političnih voditeljev Bosne in Hercegovine.