Slovensko predsedovanje varnostnemu svetu od blizu

Po prvem slovenskem predsedovanju varnostnemu svetu Združenih narodov pred petindvajsetimi leti se je spremenilo marsikaj, je na tiskovni konferenci ob uradnem začetku tokratnega ocenil predstavnik Slovenije veleposlanik Samuel Žbogar, to pa ostaja: »Varnostni svet OZN je še naprej odgovoren za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti v skladu z ustanovno listino. To je tudi osrednja premisa našega sedanjega predsedovanja.«