Ni tolerance do covida in tajvanske neodvisnosti

Ko se je partijski in državni voditelj prejšnji teden po več kot tisoč dneh, ki jih je preživel doma, odpravil na prvo turnejo iz države, se je v kitajski javnosti razširilo vprašanje, ali je to začetek konca pandemičnega zapiranja.

Eden od vzrokov, da Xi Jinping od januarja 2020 ni potoval, je bil seveda strah pred okužbo, pa tudi bojazen, da bi takšni izleti v tujino izzvali ogorčenje med ljudmi, ki so tedne in včasih celo mesece preživljali med štirimi stenami.

Čeprav je bil Xijev odhod v širšo regijo videti obetavno, so partijski mediji hitro dali vedeti, da še ni čas za popuščanje in da bo odpravljanje epidemioloških ukrepov v veliki deželi potekalo postopno, počasi in morda celo ne takoj.