Nič nas ne sme presenetiti v našem času

V nadaljevanju preberite:

Tik pred parlamentarnimi volit­vami se ne pregreva le francoska politika, močno se segreva tudi narava. Vročinski val, ki je v teh dneh zajel Francijo – v notranjosti države se bodo proti koncu tedna temperature dvignile do 35 stopinj Celzija, na jugu kar do 40 –, spet odpira vprašanje, koliko so Francozi pripravljeni na podnebne spremembe; in v teh mesecih na sušo in vrtoglave temperature. Jih morda narava še naprej vedno znova neprijetno preseneti?