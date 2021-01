Nizozemski vladi tik pred volitvami grozi razpad

Nizozemski premier Mark Rutte. FOTO: Yves Herman/Reuters

Vlada družinam namenila kompenzacijo

Zaradi afere, povezane z otroškimi dodatki, na Nizozemskem le nekaj tednov pred parlamentarnimi volitvami grozi razpad vladajoče koalicije. Koalicijski partnerji v vladi premierjanaj bi odločitev o tem sprejeli jutri.Nizozemska vladna koalicija se maje zaradi škandala, v katerem so zaradi neutemeljenih obtožb o davčnih goljufijah 20.000 družinam odvzeli otroške dodatke, ki so jih morali starši vračati za nazaj, številne družine pa so se morale zato celo zadolžiti, navaja britanski Guardian.Štiri koalicijske stranke so se različno odzvale na decembrsko poročilo parlamentarne komisije o aferi, o kateri bo parlament razpravljal v torek, ko naj bi predvidoma tudi glasoval o nezaupnici vladi. Kot kaže, bodo koalicijske stranke raje izbrale konec zavezništva, kot da bi tvegale, da bo vladi izglasovana nezaupnica. Premier Rutte je dejal, da razpadu vladajoče koalicije nasprotuje, saj Nizozemska potrebuje stabilno vlado med pandemijo covida-19, a obenem ni izključil možnosti odstopa vlade.Zaradi afere z otroškimi dodatki je danes odstopil vodja opozicijske Laburistične stranke, ki je bil v prejšnji nizozemski vladi do leta 2017 minister za socialne zadeve. Vendar pa je zanikal, da je vedel, da davčna uprava »napačno lovi na tisoče družin«.Poročilo poslancev z naslovom Neprimerljiva nepravičnost je bilo objavljeno decembra po preiskavi, v kateri so zaslišali številne javne uslužbence, med njimi tudi Rutteja, piše Guardian. Poročilo ugotavlja, da je nizozemski davčni organ kršil temeljna načela pravne države, za neupravičene obtožbe pa naj bi bila kriva upravna napaka. Zaradi te napake so od leta 2012 približno 20.000 delavskih družin preganjali na sodišču, ki jim je odredilo vračanje otroških dodatkov in zavrnilo pravico do pritožbe. Vlada se je staršem opravičila in vsaki od prizadetih družin plačala 30.000 evrov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.Morebitni odstop vlade verjetno ne bi imel velikega vpliva na prihajajoče volitve, ki bodo 17. marca, in pred katerimi po javnomnenjskih raziskavah še naprej vodi Ruttejeva konservativna ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD).