Nova azilna hiša iz kart

Vprašanji migracij in azila sta za Evropejce med bolj kočljivimi. Neuspešno ukvarjanje vlad s tem je eden od vzrokov za vzpon nacionalistov in populistov na stari­ celini, kot kažeta vzpon Geerta­ Wildersa na Nizozemskem in stranke AfD v Nemčiji. Z novim azilno-migracijskim paktom si želi EU pred evropskimi volitvami pokazati, da lahko sprejema rešitve na najtežjih področjih.

A preživeti bodo morale ne le na papirju, temveč tudi v praksi. Prihajajo pa že prve strokovne ocene, da novi sistem ne bo ustavil nezakonitih migracij in nedovoljenega sekundarnega gibanja prosilcev po EU, pa tudi zvišanja števila vrnitev zavrnjenih prosilcev da ne bo zagotovil. Ustavil naj ne bi niti kršitev človekovih pravic na zunanjih mejah.