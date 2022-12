Nova pot je pred nami, treba jo je posuti z dobro voljo in pogumom

V nadaljevanju preberite:

Ko je gospa Miao v začetku prejšnjega meseca svojo čredo ovac izpustila v širno stepo, so se te začele pomikati v krogu. Čeprav se bile na prostem, in to sredi velikega prostranstva Mongolije, so se skoraj dva tedna vrtele v skrivnostnem krogu.

Nihče ni znal pojasniti, zakaj. Ko so kitajski mediji objavili posnetke ovac, kako hodijo v pravilnem krogu, pa se je oglasil profesor Matt Bell, direktor oddelka za kmetijstvo v Hartpuryju v Gloucestru, in pojasnil, da je takšno vedenje mogoče pojasniti zgolj z dolgim bivanjem črede v zaprti obori, kjer so se živali lahko gibale samo vzdolž ograde, tako da so se navadile hoditi v krogu.