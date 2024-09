Nova raketna kriza v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Ukrajina in njeni zahodni podporniki iščejo »wunderwaffe«, čudežno orožje, ki bi spremenilo položaj na bojišču, je v newyorški Palači narodov poudaril ruski veleposlanik pri OZN. Ukrajinske nacionaliste je obtožil tudi uporabe kemičnega orožja. Pod predsedovanjem slovenske namestnice veleposlanika Ondine Blokar Drobič so se v varnostnem svetu razgreli ogorčeni prepiri o odgovornosti za vojno in mir v vzhodni Evropi in drugod po svetu.