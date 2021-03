Nove fronte za tehnološke in komunikacijske velikane

V nadaljevanju preberite:

Ameriški tehnološki in komunikacijski velikani so z demokratskim predsednikom Joejem Bidnom dobili tisto, za kar so si prizadevali, potem ko so Twitter, Facebok, Amazon in drugi frontalno udarili po republikancu Donaldu Trumpu in konservativnih glasovih. Toda tudi pod sedanjo administracijo se jim obetajo finančne in druge fronte. Očitki letijo zlasti zaradi zelo povečanih prihodkov med epidemijo, pa tudi zaradi izkoriščanja vsebin tradicionalnih medijev.