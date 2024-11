Novi Trumpov odposlanec za Rusijo in Ukrajino

V nadaljevanju preberite:

Novoizvoljeni predsednik Donald Trump je izjavil, da bo v enem dnevu končal vojno v Ukrajini, za uresničitev te obljube pa je imenoval posebnega odposlanca za Rusijo in Ukrajino Keitha ­Kellogga. Upokojeni generalpodpolkovnik ter eden od sedanjih in prejšnjih svetovalcev za nacio­nalno varnost naj bi pomagal zagotoviti mir z močjo »in naredil Ameriko in svet spet varna«, njegovo imenovanje pa še vedno poraja več vprašanj kot odgovorov.