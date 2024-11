Novi zakon Izraelu omogoča izgon staršev, bratov, sester in otrok teroristov

Izraelski parlament je v četrtek sprejel zakon, ki vladi omogoča izgon družinskih članov oseb, obsojenih zaradi terorističnih dejanj, vključno z izraelskimi državljani. Izraelske organizacije za človekove pravice trdijo, da je zakon v nasprotju z ustavo.

Sporna zakonodaja, ki jo je predlagal član stranke Likud premierja Benjamina Netanjahuja, velja za sorodnike prve stopnje, torej za starše, brate in sestre ali otroke tistih, ki so bili spoznani za krive terorističnega dejanja ali podpore terorizmu.

Izraelske organizacije za človekove pravice trdijo, da je zakon v nasprotju z ustavo. Tudi ministrstvo za pravosodje in generalni državni tožilec sta izrazila pomisleke glede tega, kako bo mogoče izvajati zakonodajo, ki bo verjetno izpodbijana na sodišču.

Po trditvah nekaterih predstavnikov izraelske opozicije v knesetu, na katere se sklicuje britanski BBC, je nova zakonodaja namenjena palestinskim državljanom Izraela, znanim tudi kot izraelski Arabci. Teh je okoli 20 odstotkov.

Zakon dovoljuje izgon družinskih članov tistih, ki so bili vnaprej seznanjeni z napadi in tega niso prijavili policiji, so izrazili podporo terorističnemu dejanju ali se z njim poistovetili. Omogoča tudi izgon sorodnikov tistih, ki so javno izrazili pohvalo, simpatijo ali spodbudo terorističnemu dejanju ali teroristični organizaciji. Izgnani bi bili v Gazo ali drugam, odvisno od okoliščin.

Sorodniki bi bili deportirani po odredbi notranjega ministra. Nekateri člani kneseta so med razpravo o predlogu zakona predlagali, da se ne bi uporabljal proti judovskim državljanom Izraela, je poročal portal Times of Israel.

Izraelski parlament o zakonodaji, ki prepoveduje delovanje UNRWA

Izraelski državljani bi ohranili državljanstvo tudi po izgonu. Vrnitev bi bila prepovedana od sedem do 15 let. Tisti s stalnim prebivališčem, med katere sodi večina palestinskega prebivalstva Vzhodnega Jeruzalema, bi bili lahko izgnani za 10 do 20 let.

Poleg tega je bila odobrena petletna začasna odredba, ki omogoča zaporno kazen za mlajše od 14 let, obsojene zaradi umora v okviru terorističnega dejanja ali dejavnosti teroristične organizacije.