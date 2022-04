Obrambni minister odstopil zaradi zveze z 18-letnico

Norveški obrambni minister Odd Roger Enoksen odstopa s svojega položaja, ker je bil pred leti v zvezi z 18-letnico. Odstop ministra je bila prava in nujna odločitev, potem ko so razkrili zvezo, je danes na novinarski konferenci ocenil premier Jonas Gahr Store.

Store je danes še zagotovil, da Enoksena ne bi imenoval za ministra, če bi vedel za ta odnos, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sedaj zvezo obžaluje

Sedaj 67-letni Enoksen je pred tem za časnik Verdens Gang potrdil, da je bil pred leti v zvezi z mladenko in da to obžaluje. Šolarko je leta 2005 spoznal na prireditvi na severu Norveške, znova pa sta se srečala, ko je bilo dekle na ekskurziji v parlamentu. Po tej ekskurziji naj bi se začela njuna zveza. Enoksen je bil takrat star 50 let, mladenka pa 18.

Enoksen je sicer za časnik dejal, da imajo lahko tudi politiki zasebno življenje in zunajzakonske odnose. Zagotovil je, da odnos ni izhajal iz njegove moči nad mladenko. Na drugi strani je ženska zatrdila, da odnos že zadnjih 15 let vpliva na njeno življenje, ob tem pa občuti sram, krivdo in strah, saj ji niso verjeli.