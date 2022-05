Obrazi iz xinjianškega pekla

V nadaljevanju preberite:

Če visoki komisarki ZN Michelle Bachelet, ki je pravkar na obisku v Xinjiangu, ne bo uspelo videti, kakšna so v resnici tamkajšnja taborišča za prevzgojno delo, si lahko ogleda dokumente z več kot 5000 fotografijami zapornikov in celic, v katerih živijo. Vse to je bilo objavljeno pred njenim odhodom v Kašgar in Urumči, kjer ji bodo kitajski funkcionarji pokazali sliko življenja v tej avtonomni pokrajini, o kateri si želijo, da bi vanjo verjel ves svet.