Obsežen požar zajel več plovil in pomol v marini v Medulinu

Gasilce iz Pulja so okoli 14. ure obvestili o močnem požaru, do katerega je prišlo v marini v Medulinu na skrajnem jugu istrskega polotoka.Kot poroča Glas Istre, je ogenj po prvih, neuradnih podatkih v celoti zajel pomol tamkajšnjega občinskega podjetja Buža in šest gliserjev.Ogenj se je vnel na enem izmed gliserjev, ki so ga zatem odvezali s priveza, a se je požar kljub temu razširil tudi na ostale. Puljski gasilci so požar hitro lokalizirali in ga do 15. ure spravili pod nadzor, a bo gašenje potekalo še dlje.Še vedno pa se borijo s plameni, ki so zajeli gliser, ki so ga odvezali in ga ohranjajo na razdalji od ostalih.