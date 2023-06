Obupano iskanje pogrešane podmornice s peterico na krovu

Ekipe za iskanje in reševanje so v ponedeljek tekmovale s časom, da bi našle turistično podmornico, ki je izginila v severnem Atlantiku med potapljanjem do razbitin Titanika, poroča Guardian.

Ameriška obalna straža je sporočila, da je v bližini razbitine Titanika izginila »majhna podmornica s petimi osebami na krovu« in da naj bi imeli kisika za 96 ur. Stik z njo je bil izgubljen uro in 45 minut po potopu v nedeljo popoldne, je sporočila obalna straža. Na krovu podmornice za globoko potapljanje, ki jo upravlja družba za podvodni turizem Oceangate, naj bi bila tudi britanski raziskovalec in francoski vojaški veteran ter strokovnjak za podmornice.

Kontraadmiral John Mauger, prvi okrožni poveljnik obalne straže ZDA, ki nadzoruje operacijo iskanja in reševanja, je na tiskovni konferenci v ponedeljek pozno popoldne povedal, da »delamo vse, kar je v naši moči«, da bi našli podmornico in njene potnike.

Ameriške in kanadske ladje in letala so preplavili območje okoli 1450 kilometrov vzhodno od Cape Coda, nekateri pa so spustili sonarske boje, ki lahko spremljajo do globine skoraj 4000 metrov, poročanje oblane straže povzema Guardian, vendar je bilo iskanje zapleteno, ker posadke niso vedele, ali je plovilo morda izplulo, kar pomeni, da morajo prebrskati gladino in oceanske globine skoraj 13.000 čevljev.

David Concannon, svetovalec družbe OceanGate, je dejal, da se je 96-urna oskrba podmornice s kisikom začela ob približno 6. uri v nedeljo in da si uradniki prizadevajo, da bi vozilo na daljinsko upravljanje, ki bi lahko doseglo globino 6000 metrov, čim prej pripeljalo do kraja nesreče.

Edina odprava letos?

Kljub temu da razbitina Titanika leži jugovzhodno od obale Nove Fundlandije, so kanadske oblasti za Guardian povedale, da so iskalna prizadevanja v pristojnosti bostonske flote ameriške obalne straže.

Ladja obalne straže ZDA v bostonskem pristanišču. FOTO: Joseph Prezioso/Afp

OceanGate Expeditions, podjetje, ki ponuja oglede razbitine na oceanskem dnu na globini skoraj 4000 metrov in približno 370 milj od obale Nove Fundlandije, izvaja odprave od leta 2021.

Na krovu naj bi bil tudi Paul Henry Nargeolet, nekdanji poveljnik francoske mornarice, globoki potapljač in pilot podmornice, ki velja za vodilno avtoriteto na tem področju. Nargeolet je vodil več ekspedicij na lokacijo Titanika in nadziral odvzem 5000 artefaktov, vključno z odvzemom »velikega kosa«, 20-tonskega dela Titanikovega trupa.

Drugi pogrešani je 58-letni britanski poslovnež Hamish Harding, znani letalec in raziskovalec. Na svojem Instagramu je pred odhodom na odpravo zapisal: »Zaradi najhujše zime v Novi Fundlandiji v zadnjih 40 letih bo ta misija verjetno prva in edina misija s posadko na Titanik leta 2023. Vremensko okno se je pravkar odprlo in poskusili se bomo potopiti.«

OceanGate je s potapljanjem »za pet oseb« do razbitin Titanica začel pred dvema letoma. Vstopnica navedbah Guardiana stane 250.000 dolarjev.

Od leta 2021 je organizacija s sedežem na Bahamih do razbitine prepeljala približno 60 plačljivih strank in od 15 do 20 raziskovalcev. »Začeli smo s poslom, kar je bila ideja raziskovalcev in bogatih ljudi,« je še povedal ustanovitelj OceanGate Stockton Rush.