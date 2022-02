OCCRP: Credit Suisse desetletja skrivala »umazan« denar

Banka Credit Suisse je več desetletij upravljala račune komitentov, vpletenih v kriminalna dejanja, je na podlagi številnih dokumentov anonimnega vira ugotovila mednarodna novinarska mreža za preiskovanje organiziranega kriminala in korupcije OCCRP. V banki so vse navedbe in insinuacije odločno zavrnili.

V preiskavi je sodelovalo 48 različnih medijev z vsega sveta, med drugim francoski Le Monde in The Guardian iz Velike Britanije. Novinarji so se z zadevo Suisse Secrets (Skrivnosti Suissa) začeli ukvarjati pred dobrim letom, ko je nemški Suddeutsche Zeitung prejel vrsto dokumentov, ki naj bi nakazovali na nepravilnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

OCCRP je v preiskavi ugotovil, da je banka več desetletij ignorirala bančna pravila in upravljala z računi komitentov, ki so povezani s kriminalom in korupcijo, je zapisal Le Monde. Dokumenti se nanašajo na več kot 18.000 bančnih računov, in sicer od 40. let prejšnjega stoletja pa vse do konca leta 2010.

Kot so izpostavili mediji, gre za največje odtekanje informacij v zgodovini švicarske banke. V Credit Suisse so v nedeljo ostro zavrnili vse očitke in insinuacije.

»Očitki se nanašajo na zgodovino - v nekaterih primerih gre za leto 1940 -, so netočni, neceloviti, temeljijo na informacijah, ki so vzeti iz konteksta. Gre za pristransko interpretacijo poslovanja banke,« so zapisali. Okoli 90 odstotkov spornih računov so pregledali in zaprli ali pa so v procesu zapiranja, so še izpostavili v banki. Ob tem so dodali, da jih je bilo več kot 60 odstotkov zaprtih pred letom 2015.

Zakoni o zasebnosti bank ne smejo postati pretveza za lažje pranje denarja in utaje davkov. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp

Glede na ugotovitve OCCRP je bilo na »problematičnih« računih za več kot sedem milijard evrov premoženja.

V preiskavi so med drugim sodelovali tudi The New York Times, italijanska La Stampa, kenijski časnik Africa Uncensored in argentinski La Nacion.

Tudi Švico na seznam tveganih držav?

Oglasili so se tudi iz EPP, skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Markus Ferber, njihov tiskovni predstavnik v odboru za ekonomske in monetarne zadeve, je izjavil: »Zakoni o zasebnosti bank ne smejo postati pretveza za lažje pranje denarja in utaje davkov. Ugotovitve okrog 'Suisse Secrets' kažejo na velike pomanjkljivosti švicarskih bank, ko gre za preprečevanje pranja denarja.« Po njegovem švicarska banka glede te problematike raje gleda stran. »Evropske in švicarske banke so tesno povezane, zato pomanjkljivosti v boju proti pranju denarja v švicarskem bančnem sektorju predstavljajo problem tudi za evropski finančni sektor. Ko švicarske banke ne morejo pravilno uporabiti mednarodnih standardov za boj proti pranju denarja, postane Švica jurisdikcija z visokim tveganjem. Ko bodo ponovno revidirali seznam tveganih tretjih držav na področju pranja denarja, mora Evropska komisija razmisliti o tem, da bi na ta seznam dodala Švico,« je dejal.