FOTO:Od hrvaške obale varna le še Istra in Kvarner

Število okužb po županijah Vir: NIJZ

Iz grafa je razvidno, da je varnih osem županij, nevarne pa so tri. Vir: NIJZ

Med hrvaškimi županijami ob jadranski obali sta varni le še Istrska in Primorsko-goranska županija, je na dopoldanski vladni novinarski konferenci povedal. Južnejša obala naših sosedov glede ogroženosti oziroma deleža aktivnih okužb v prebivalstvu sodi na vmesno stopnjo, rdeče obarvan pa je severo-vzhod države.Podatki o aktivnih okužbah na Hrvaškem odražajo, da sta med obalnimi županijami na Hrvaškem varni le še Istrska in Primorsko-goranska, ostali deli Jadrana sodijo že v vmesno področje, najbolj ogroženi deli na Hrvaškem pa so na območju Slavonije.Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je po petkovih pogovorih obeh delegacij na čelu s premieroma na Otočcu pripravil grafični prikaz okužb na Hrvaškem. Državo, ki meji na Srbijo in Bih s slovenskega rdečega seznama, sestavlja 21 županij.Od začetka epidemije je bilo največ okužb v Zagrebu, 893, na drugem mestu je s 641 okužbami Splitsko-dalmatinska županija. Najmanj okužb je bilo v Međimurski županiji, ki meji s Slovenijo. Le 12.Za NIJZ so na rdečem seznamu, ki sledi deležu aktivnih okužb glede na število prebivalstva, tri hrvaške županije: Požeško-slavonska, Osiješko-baranjska in Brodsko-posavska na severo-vzhodu države. Blizu rdečega seznama je tudi obmčje Zagreba.Med varnimi je osem županij, med katerimi sta med obmorskimi le Istrska in Primorsko-goranska. Ostala hrvaška obala je že pristala na vmesnem območju.V Istri so v zadnjih 14 dneh zabeležili 1,92 okuženega na 100.000 prebivalcev, v Primorsko-goranski županiji, ki obsega tudi območje Kvarnerja, pa 5,28 okuženega na 100.000 ljudi.