Od nižjih davkov do dodatkov in z jedrsko energijo v rezervi

Minister za gospodarstvo in podnebne politike Robert Habeck vztraja pri zaprtju vseh jedrskih elektrarn konec leta, zaradi česar je v vladni koaliciji znova izbruhnil spor. V liberalni FDP namreč vztrajajo pri podaljšanju obratovanja treh še delujočih elektrarn do konca leta 2024. Precej kritik je slišati tudi na račun 65 milijard evrov težkega protidraginjskega paketa. Okoljevarstveniki so ogorčeni zaradi zamika zvišanja cene za izpuste ogljikovega dioksida in ohranitve dveh reaktorjev v rezervi, zvezne dežele zaradi stroškov vozovnic javnega prometa, z levega političnega pola pa je slišati, da vlada razbremenjuje tudi tiste z najvišjimi dohodki, ki si podražitve lahko privoščijo.