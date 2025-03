Markeš: V situaciji Ukrajine in Rusije gre za delitev plena

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš komentirata potezo Levice, dogajanje v Ameriki, ki vpliva na cel svet, in morebitno premirje med Rusijo ter Ukrajino.

»Lahko začneva na levi strani, da greva potem na sredino, na desno in še na globalno dogajanje,« prične Žerdin, ki za izhodiščno temo navede potezo Levice. Ta je izključila nekdanjega predsedniškega kandidata Miho Kordiša, ki je po izključitvi najavil, da ustanavlja socialistično stranko, kar je Žerdin označil za »nevarno fragmentacijo političnega prostora na levici«.

»Jaz nekako podpiram Kordiša v njegovi drži, ki kaže na to, da nekdo v slovenski politiki še vedno sledi svojim načelom in ne popušča. Na vse konce sedaj letijo diskvalifikacije in obtožbe, ki jim sam ne verjamem, ker je v Levici sami veliko afer, ki niso dobile epiloga. Ne vem, če stranka Levica po vsem tem lahko opraviči to, da je konceptualna in kljubovalna ter da skrbi za malega človeka,« se je spraševal Markeš. Obenem je opozoril, da na državnih volitvah stranka ali kandidat nimata možnosti, če za seboj nimata bodisi kapitala bodisi organizacije.

»Ponovno bomo postavljeni v položaj, ko bomo morali voliti proti nekomu in ne za nekoga. Če bo Kordiš prišel na politični parket s svojo stranko in bo zagovarjal svoja načela ter se oddaljil od negative, lahko to vsekakor vpliva na dogajanje,« je še dodal.

Sogovornika se nato v pogovoru preko Severnega Atlantika preselita v Ameriko, kjer na trgu delnic vlada kaos. Delnice Tesle so bile po izvolitvi Donalda Trumpa na najvišji ravni, sedaj se je cena skorajda prepolovila.

»To je Trumpov efekt. Zdaj že vsepovprek grozi s carinami, ki jih je uveljavil za Kanado in Evropo. To je njegova domnevna učinkovitost in to so posledice njegovih dejanj. Sedaj ni več nadut, je zelo majhen. Ni mu jasno, da če bo z zvišanjem carin morda pomagal industriji jekla in aluminija, bo na drugi strani zrušil avtomobilsko industrijo,« je dejal Markeš.

»To se zgodi, ko daš vpliv nekomu, ki ni bil niti izvoljen, ko tej osebi daš možnost, da lomasti po institucijah in da jih ukinja,« pa poteze Trumpa in Muska komentira Žerdin.

»Rušijo vse, celotno staro ureditev sveta, ki je slonela na ideji umne države. Sedaj smo zaradi tega rušenja tik pred svetovno recesijo, kot opozarjajo tudi mnoge banke,« pa odgovori Markeš.

Za konec omenita še situacijo v Ukrajini, kjer potekajo pogovori o morebitnem 30-dnevnem premirju.

»Moramo se zavedati, da se vsaj zaenkrat ne gre za vojno in mir. Gre se za delitev plena. Zelenski in Ukrajina bosta izgubila Doneck in Krim, tukaj ni dileme. Glavno vprašanje je, kako se bosta Trump in Putin dogovorila glede delitve,« zaključi Markeš.