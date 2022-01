Prej najbolj na udaru, zdaj najbolj precepljeni

V nadaljevanju preberite:

Odkar so pred skoraj dvema letoma v São Paulu potrdili prvo okužbo, je bila Južna Amerika večkrat epicenter pandemije covida-19. Toda celina, na kateri živi le okoli pet odstotkov prebivalstva in kjer so do lanskega poletja potrdili kar četrtino smrti, je novo leto pričakala kot najbolj precepljena geografska regija. To je prispevalo k občutno manjšemu pritisku na zdravstveni sistem.

V članku preberite, kaj so vzroki za uspešno kampanjo imunizacije v Južni Ameriki, kdo izstopa po precepljenosti in kaj to pomeni za širjenje omikrona.