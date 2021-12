Odbor Sveta Evrope Hrvaški očita hudo zlorabo migrantov

Odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT) je danes v poročilu obtožil Hrvaško hude zlorabe migrantov s strani policije. Glede na intervjuje z migranti naj bi bila policija do njih nasilna, jim odvzemala svobodo in jih nasilno vračala v Bosno in Hercegovino.

Odbor je poročilo objavil po obisku na Hrvaškem, predvsem ob meji z BiH, med 10. in 14. avgustom lani. Namen obiska je bil preučiti ravnanje z migranti, ki jim je hrvaška policija odvzela svobodo.

Poročilo objavljeno brez privolitve Hrvatov

Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da je bilo poročilo CPT objavljeno brez njihove privolitve in da temelji ne nepreverljivih informacijah iz BiH. CPT je po njihovem prepričanju prekoračil svoje pristojnosti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Delegacija CPT je sicer podrobneje preučila postopke ravnanja z migranti v kontekstu njihovega izgona iz Hrvaške ter učinkovitost mehanizmov nadzora v primerih domnevne zlorabe policijskih pooblastil. Obiskali so tudi sprejemni center Ježevo. Pri tem so opravili tudi več intervjujev z migranti, ki so po navedbah v poročilu podali verodostojne obtožbe glede fizične zlorabe s strani hrvaške policije.

Med drugim naj bi policisti migrante tepli, jih brcali, udarjali s palico in drugimi predmeti. Zlorabe naj bi se dogajale med preganjanjem migrantov, ko so jim že odvzeli svobodo in ko so jih vračali nazaj v BiH. Migranti so med pogovori kazali tudi svoje nedavne poškodbe, ki so jih pri odboru označili za verodostojne.

Migranti pa naj bi bili tarča tudi drugih oblik zlorab, saj so med drugim morali bosi hoditi skozi gozd do meje, nekatere pa naj bi še z zvezanimi rokami vrgli v reko Korano ne meji med državama.

FOTO: Marko Djurica/Reuters

Opozarjajo na težave s sodelovanjem s hrvaškimi oblastmi

Odbor Sveta Evrope zato poziva hrvaške oblasti, naj odločno ukrepajo in zaustavijo tovrstno ravnanje do migrantov, primere zlorab pa bi morali temeljito preučiti.

V poročilu še piše, da so imeli tokrat prvič težave tudi s sodelovanjem s hrvaškimi oblastmi, saj da so policisti ovirali njihov dostop do dokumentacije, ki so jo potrebovali. Kljub temu si tudi za naprej želijo ohraniti konstruktivni dialog in tesno sodelovanje s Hrvaško.

Nevladna organizacija Amnesty International je danes ocenila, da ugotovitve CPT potrjujejo raziskavo AI in drugih skupin glede zlorabe migrantov na meji s Hrvaško.

»V zadnjih nekaj letih je več tisoč ljudi spregovorilo o tem, kako jih je zlorabila hrvaška policija, ko so skušali priti v državo, in jim preprečila, da bi zaprosili za azil. To dolgo pričakovano poročilo potrjuje njihove zgodbe in številna poročila o razširjenosti nasilnega vračanja in zlorab, kar hrvaška vlada ne more več zanikati,"je povedal direktor za raziskovanje pri evropski AI MAssimo Moratti.