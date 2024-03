Odločitev bo padla v drugem krogu

V nadaljevanju preberite:

V soboto se bo na Slovaškem odvil prvi, »kvalifikacijski« krog predsedniških volitev. Po vseh napovedih bo šele drugi krog dva tedna kasneje odločil o tem, ali bo naslednjih pet let na čelu države opozicijski kandidat in nekdanji zunanji minister Ivan Korčok ali nekdanji premier in sedanji predsednik parlamenta Peter Pellegrini, ki ga podpira vladna koalicija.