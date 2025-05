Ofenziva HDZ ne bo zrušila Tomislava Tomaševića

V nadaljevanju preberite:

Predsednik sabora Gordan Jandroković je aktualno mestno oblast v Zagrebu označil za eno od najslabših, če ne najslabšo mestno administracijo. »Iz srednjeevropske metropole so naredili mesto, o katerem danes mnogi govorijo s posmehom,« je dejal in dodal, da Zagreb še ni bil bolj umazan. Ko je govoril o transparentnosti, se je dotaknil afere Hipodrom in izginotja dveh milijonov evrov. »Predstavljajte si, da bi se to zgodilo, ko bi bil nekdo drug na oblasti,« je dejal. Avtor: Krešimir Antunović (Jutarnji list)