Ogenj v Kaliforniji uničil mestece Greenville

Velik gozdni požar v Kaliforniji, ki so ga poimenovali Dixie, je danes zajel in požgal mestece Greenville na severu te zvezne države. Žrtev pri tem ni bilo, saj so oblasti okrog 800 prebivalcem tega mesteca še pravočasno ukazale evakuacijo.



Središče Greenvilla je povsem požgano, gasilce pa je onemogočil močan veter. Težave so povzročali tudi prebivalci, ki se niso hoteli umakniti.



Evakuacijo pred požarom so sicer danes ukazali tudi okoli 2000 prebivalcem mesteca Chester v okrožju Plume.



Največji požar, ki trenutno divja po Kaliforniji je tako velik, da si je ustvaril svoj vremenski sistem. Doslej je od sredine julija uničil 1108 kvadratnih kilometrov površin.



Na zahodu ZDA sicer divja več požarov v naravi in samo v Kaliforniji so doslej do konca julija uničili za dva in polkrat več površin kot v enakem obdobju lani.

