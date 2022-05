Oklahoma dobila najbolj restriktiven zakon o splavu v ZDA

Republikanski guverner Oklahome Kevin Stitt je v sredo podpisal zakon, ki v tej ameriški zvezni državi prepoveduje prekinitev nosečnosti od spočetja. S tem je Oklahoma dobila najbolj restriktiven zakon o prostovoljni prekinitvi nosečnosti v ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zakon prepoveduje splav od spočetja naprej, razen kadar je ogroženo življenje matere ali kadar je nosečnost posledica posilstva ali incesta. Zakon, ki omogoča tudi kazenski postopek proti vsem, ki bi ženskam pomagali pri splavu, je že začel veljati. »Prebivalcem Oklahome sem obljubil, da bom kot guverner podpisal vsak zakon za življenje, ki bo prišel na mojo mizo, in danes ponosno izpolnjujem to obljubo,« je dejal republikanski guverner.

Zagovorniki pravic žensk so opozorili, da bo prepoved splava ogrozila življenja in zdravje žensk. Nevladna organizacija American Civil Liberties Union (ACLU) je na twitterju zapisala: »Kar se dogaja v Oklahomi, v Teksasu in po vsej državi, je krut napad na naše osebne svoboščine.«

Stitt je pred tem v začetku maja podpisal zakon, ki je v Oklahomi tako kot v Teksasu prepovedoval splav po šestem tednu nosečnosti.

Nevladne organizacije v ZDA ocenjujejo, da bo vsaj 26 od 50 ameriških zveznih držav prepovedalo splav, če bo vrhovno sodišče izdalo sodbo o razveljavitvi odločitve v primeru Roe proti Wadu iz leta 1973. Vrhovno sodišče ZDA je pred pol stoletja uzakonilo pravico do splava po vsem ozemlju ZDA, konservativna večina na tem sodišču pa je zdaj tik pred tem, da to pravico ukine.