Okrepljeno vojaško zavezništvo med Rusijo in Iranom

V nadaljevanju preberite:

Iranski predsednik Masud Pezeškijan bo jutri obiskal Moskvo, kjer bosta z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom podpisala sporazum o celovitem strateškem partnerstvu med državama, ki bo veljal naslednjih 20 let. Ta je sestavljen iz 47 točk, ki vključujejo sodelovanje na številnih področjih, a za preostali svet so najbolj zanimivi deli, ki govorijo o vojaških in varnostnih povezavah med Moskvo in Teheranom.