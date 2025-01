Rusija zavrača obtožbe Tuska o načrtovanju napadov na letalske družbe

Rusija je bila danes kritična do izjav poljskega premiera Donalda Tuska, ki je Moskvo obtožil, češ da načrtuje teroristična dejanja proti letalskim družbam po vsem svetu. Obtožbo je označila za popolnoma neutemeljeno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»To ni nič drugega kot še ena popolnoma neutemeljena obtožba proti Rusiji,« je o Tuskovih izjavah dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Tusk je namreč v sredo ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Varšavi dejal, da je Rusija načrtovala teroristična dejanja proti letalskim družbam po vsem svetu. Moskvo je obtožil, da pripravlja sabotaže in diverzije, tako na poljskih tleh kot drugod.

Poljski premier pri tem ni podrobneje pojasnil svojih obtožb. Po navedbah varnostnih uradnikov naj bi med drugim šlo za pošiljke, ki so eksplodirale v več logističnih skladiščih v Evropi in naj bi bile del preizkusa ruske zarote za sprožitev eksplozij na tovornih letih v ZDA. Eksplozije so julija odjeknile v skladiščih v Veliki Britaniji, Nemčiji in na Poljskem.

Rusija je sicer večkrat zanikala vpletenost v eksplozije v skladiščih ter v druge incidente, ki so jih po mnenju zahodnih uradnikov izvedli operativci, ki jih je plačala Moskva.

Tuskove obtožbe so se pojavile tudi po strmoglavljenju azerbajdžanskega potniškega letala, ki ga je konec decembra zadela domnevno ruska zračna obramba. Letalo je strmoglavilo na zahodu Kazahstana, pri čemer je umrlo 38 od 67 ljudi na krovu. Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je po incidentu od Moskve zahteval priznanje krivde in opravičilo.