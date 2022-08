Okrožno sodišče v Idahu blokiralo del zakona o prepovedi splava

Okrožno sodišče v ameriški zvezni državi Idaho je v sredo zvečer ugodilo zahtevi administracije predsednika Joeja Bidena in začasno blokiralo prepoved umetne prekinitve nosečnosti v Idahu v primerih, ko je prepoved v nasprotju z zveznimi standardi za nujno medicinsko pomoč.

Bidnova administracija je v zvezni državi Idaho izpodbijala del zakona o prepovedi splava, ki naj bi začel veljati danes, na podlagi zveznega zakona, znanega kot Zakon o nujni medicinski oskrbi in delu (EMTALA). Ta zakon določa zahteve glede nujne medicinske oskrbe za nekatere izvajalce zdravstvenih storitev.

Kadar je ob splavu potrebno stabilizacijsko zdravljenje, EMTALA zdravnikom narekuje, da morajo zagotoviti tovrstno oskrbo, če upravičeno pričakujejo, da bo v nasprotnem primeru prišlo do resne okvare telesnih funkcij, resne motnje delovanja katerega koli organa ali dela telesa, ali pa do resne ogroženosti zdravja pacientke.

V nasprotju s tem pa zakon o prepovedi splava v Idahu opravičuje le splave, za katere zdravnik ugotovi, da so potrebni za preprečitev smrti pacientke. »Ker zdravstveni delavci ne morejo hkrati izpolnjevati svojih obveznosti v skladu z zakonom EMTALA in zakonodajo zvezne države, se mora zakonodaja v Idahu podrediti zvezni zakonodaji,« je dejal okrožni sodnik B. Lynn Winmill.

Zakonodaja v Idahu se mora podrediti zvezni zakonodaji, je dejal okrožni sodnik B. Lynn Winmill. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Kljub ozki usmeritvi sodbe pa ta vseeno predstavlja zmago za Bidnovo administracijo. Pravosodni minister ZDA Merrick Garland je sicer od sodišča zahteval, naj blokira celoten predlog zakona o prepovedi splava, vendar pa je Winmill dejal, da se to sodišče ne ukvarja s širšimi vprašanji o pravici do umetne prekinitve nosečnosti.

»Sodišče je bilo pozvano, da obravnava veliko bolj ozko usmerjeno vprašanje - ali je zakon v Idahu v nasprotju z majhnim, a pomembnim delom zvezne zakonodaje, kar tudi je,« je ob izdaji začasne odredbe sodišča zapisal Winmill.

Idaho, podeželska in konservativna zvezna država, je bila ena prvih v ZDA, ki je sprejela strog zakon o prepovedi splava v večini primerov, potem ko je vrhovno sodišče ZDA junija razveljavilo splošno pravico do opravljanja tega postopka in odločanje o tem prepustila zveznim državam.