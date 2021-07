Olimpijska pripravljenost na steroidih

V nadaljevanju preberite:

Olimpijsko vas v Tokijskem zalivu so v torek odprli brez običajne slovesnosti, da bi se tako izognili zbiranju ljudi in nevarnosti širjenja okužbe. Čeprav so športniki v »mehurčkih«, se je že pred začetkom iger postavljalo vprašanje, ali bodo ti dovolj hermetično zaprti, glede na to, da bi virus lahko prenašalo osebje, ki zagotavlja svoje storitve na več krajih.



Ker so nekateri od udeležencev že prispeli v Tokio, so klinike za izolacijo okuženih športnikov že dobile prve paciente. Olimpijci iz Ugande in Srbije, ki so jih ob prihodu na Japonsko testirali, so bili pozitivni. V mestu Hamamacu, ki leži jugozahodno od Tokia, je bilo na covid-19 pozitivnih sedem uslužbencev hotela, namenjenega športnikom. Od 31 članov delegacije Brazilije, ki so tam v »mehurčku«, ni bil do zdaj nihče okužen, a vsi napeto čakajo rezultate testiranj, ki jih zdaj opravljajo vsak dan.



V izolaciji so tudi članice ženske ragbijske reprezentance Rusije, katere maser je pozitiven, in tudi igralci ragbija iz Južne Afrike, s katerimi je bil ob prihodu na Japonsko v letalu okužen potnik.