Olimpijski vzpon in padec japonskega nindže

Pred desetimi dnevi je japonski premier Jošihide Suga zatrdil, da si bo poskušal zagotoviti še en mandat na čelu vladajoče Liberalnodemokratske stranke (LDP), in to kljub pritiskom in čedalje manjši podpori volivcev. Včeraj pa je sporočil, da bo 30. septembra, torej na dan strankarskih volitev, odstopil s položaja predsednika stranke.



To pomeni, da bo končan tudi njegov mandat na čelu osrednje vlade, saj ga bo na tem položaju najverjetneje zamenjal novi strankarski predsednik. Tako se bo Suga uvrstil na seznam japonskih premierov s kratkim rokom vladanja. Dolžnost je prevzel pred slabim letom, ko je odstopil Šinzo Abe, ki je na čelu vlade preživel kar osem let in se je zapisal v zgodovino povojne Japonske kot premier z najdaljšim stažem.