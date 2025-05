Operacija Sindoor: Indija napadla več pakistanskih ciljev

Indija je izvedla zračne napade na več ciljev v Pakistanu. V odgovor na aprilski smrtonosni napad na indijski del Kašmirja je vojska napadla devet ciljev s teroristično infrastrukturo na pakistanskem ozemlju, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili v New Delhiju.

BBC navaja, da je napadenih ciljev devet. Kot dodaja, je Pakistan na napade, ki so po tamkajšnjih prvih ocenah povzročili tri smrtne žrtve in dvanajst ranjenih, že odgovoril z artiljerijo.

Po eksplozijah je v Muzaffarabadu, glavnem mestu pakistanskega dela Kašmirja, zmanjkalo elektrike, so povedale priče.

Priče in policist na dveh lokacijah na meji v indijskem Kašmirju so povedali tudi, da so slišali glasne eksplozije in intenzivno topniško obstreljevanje ter opazili letala v zraku.

Operacija Sindoor

»Pred kratkim so indijske oborožene sile sprožile operacijo Sindoor, pri čemer so zadele teroristično infrastrukturo v Pakistanu in pakistanskem delu Džamuja in Kašmirja, od koder so se načrtovali in usmerjali teroristični napadi proti Indiji,« so sicer navedli v indijski izjavi.

»Naša dejanja so bila osredotočena, omejena in niso bila namenjena zaostrovanju razmer. Nismo ciljali na nobene pakistanske vojaške objekte. Indija je pokazala precejšnjo zadržanost pri izbiri tarč in načinu izvedbe,« so še dodali.

Indijska vojska je na družbenem omrežju X objavila še: »Pravici je zadoščeno.«

Indija je sicer minuli teden obtožila Pakistan, da je odgovoren za najbolj smrtonosen napad na civiliste v indijskem delu Kašmirja v četrt stoletja. V tem napadu na turiste blizu mesta Pahalgam je bilo 22. aprila ubitih 26 ljudi. Pakistan je vpletenost zanikal in pozval k neodvisni preiskavi. Indija obtožuje Pakistan, da podpira čezmejni terorizem, kar Islamabad odločno zanika.

Trump napade označil za »sramoto«

Na novice o napadih se je hitro odzval ameriški predsednik Donald Trump. Kot je navedel Reuters, jih je označil za »sramoto«. V izjavi za novinarje v Beli hiši je povedal, da je pravkar izvedel za zaostritev sovražnosti, do katere je prišlo v zadnjih urah.