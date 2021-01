Opozicijski kandidat ne priznava izidov volitev

Volitve v Kampali. FOTO: Yasuyoshi Chiba/AFP

Delni izidi kažejo, da je na včerajšnjih predsedniških volitvah v Ugandi zmagal dolgoletni predsednik, vendar pa je vodja opozicijedanes razglasil zmago, delne izide pa zavrnil kot lažne.Bobi Wine, 38-letni pevec, trdi, da so volilne uslužbence njegove stranke pretepali in pregnali z volišč na severu in zahodu države, da so volilne skrinjice odpirali in jih polnili z glasovnicami ter da so nekaterim volivcem dali glasovnice samo za parlamentarne volitve, navaja francoska tiskovna agencija AFP.76-letni Museveni se je na volitvah potegoval za šesti zaporedni mandat po 35 letih na oblasti, Wine pa je bil njegov glavni tekmec na volitvah kot nosilec upanja mlajše generacije, ki poziva k boju proti slabemu vodenju države, korupciji in počasnem napredku.V državi svetovni splet ni dostopen tretji dan zapored, medtem ko nadaljujejo štetje glasov. Danes objavljeni delni izidi volilne komisije po okoli 34 odstotkih preštetih glasov kažejo, da je Museveni prejel 65 odstotka glasov, Wine pa 27 odstotkov, piše nemška tiskovna agencija dpa.Wine, ki izidov ne priznava, je danes novinarjem izrazil prepričanje, da so »diktatorja premagali« in močno zmagali, vse državljane pa je pozval, naj zavrnejo izsiljevanje. Napovedal je, da bo objavil video dokaze o nepravilnostih, takoj ko bo dostop do interneta znova omogočen. Vodja volilne komisije je zavrnil obtožbe o nepravilnostih in ga pozval, naj svoje trditve podkrepi z dokazi. Končne izide je pričakovati do sobote.Wine je kljub praviloma nedostopnemu spletu na twitterju danes uspel objaviti sporočilo, da ga na njegovem domu oblega vojska, ki je »preskočila ograjo in prevzela nadzor nad našim domom,« poroča dpa.Skupno se je za položaj predsednika potegovalo 11 kandidatov. Volivci so včeraj volili tudi nov parlament. Uganda s 44 milijonov prebivalcev sicer velja za stabilno in mirno državo, vendar zadnjih nekaj mesecev vladajo napetosti. Varnostni organi so večkrat posredovali proti podpornikom in kandidatom opozicije. Na protestih v novembru je umrlo 54 ljudi.