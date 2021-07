Opozocijskemu politiku 14 let zapora

Sodišče v Belorusiji je danes zaprtega beloruskega opozicijskega politika, enega najglasnejših kritikov, zaradi obtožb o korupciji obsodilo na 14 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.»Viktor Babariko je bil obsojen na 14 let zapora v strogo varovani kazenski koloniji,« so na twitterju sporočili njegovi podporniki.Babariko je želel nastopiti na lanskih predsedniških volitvah in je veljal za največjega konkurenta predsedniku Aleksandru Lukašenku, vendar so ga junija lani zaprli.Nekdanjemu bančniku so sodili zaradi obtožb o prejemanju podkupnin, utaje davkov in pranja denarja v časih, ko je bil na čelu banke Belgazprom, beloruske podružnice banke, ki je v lasti ruskega energetskega giganta Gazprom, poroča AFP. Babariko je vse obtožbe zanikal. Po mnenju beloruske opozicije gre za politično insceniran proces.