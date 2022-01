Oranje ledine s pritiskom na Poljsko

V nadaljevanju preberite:

Če bo varšavska vlada vztrajala pri zavračanju odločitev sodišča EU in nalogov za plačilo glob, bi lahko bila že v prihodnjih tednih sprejeta odločitev, da se neplačani zneski trgajo od izplačil evropskih sredstev, predvidenih za Poljsko. Skupaj se je nabralo že 120 milijonov dnevnih glob Trganje glob od evropskih sredstev bi se zgodilo prvič v EU. Iz Varšave ni znamenj pripravljenosti na ­popuščanje. Poljska ne more tudi do nepovratnih sredstev iz programa za okrevanje.