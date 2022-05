Orbán bi spet pristanišča v Dalmaciji

V nadaljevanju preberite:

Hrvaške težave s sosedi se nadaljujejo. Napetost s Srbijo je stalnica, z Bosno in Hercegovino tudi, bojazen zaradi prihajajoče nove vlade v Sloveniji ni zanemarljiva, zdaj je na vrhuncu spor z Madžarsko. »Tisti, ki imajo morje in pristanišča, lahko pripeljejo nafto s tankerji,« je v radijskem intervjuju dejal predsednik vlade Viktor Orbán. »Če nam ga ne bi vzeli,« je dodal, pri čemer je mislil na dalmatinsko obalo, ki je bila nekoč del Madžarske, zdaj pa del samostojne Hrvaške in tudi članice EU, »bi imeli tudi pristanišče.« In na Hrvaškem je nastal vik in krik.