Kako preživeti Trumpa 2.0

Manj kot dva tedna po inavguraciji Donalda Trumpa njegove poteze, grožnje in domislice vsakodnevno sprožajo nove razprave tudi v bruseljski politiki. Kljub izkušnjam z njim iz prvega mandata se krepijo strahovi, da bodo prihodnja štiri leta še težja. Kako drugače bi si razlagali začetek mandata predsednika, ki v inavguracijskem govoru razglaša, da bodo ZDA širile svoje ozemlje?

Skoraj že sovražna Trumpova retorika do Evrope ne prepriča malikovalcev njegovega lika in dela na stari celini, da bi razmislili o svojih stališčih. V bruseljskem novičniku La Matinale Européenne so k Trumpovim kolaborantom prišteli Giorgio Meloni, Viktorja Orbána, Roberta Fica, Andreja Babiša, Alice Weidel, Marine Le Pen in Nigela Faraga. Seznam bi lahko bil še daljši.