Putin nam je izdal račun za lahkomiselnost

V nadaljevanju preberite:

V Ameriki je razmere najbolje izkoristil Elon Musk, genij, ki je od rodne Južne Afrike v Ameriko prikolovratil prek Kanade in iz startup milijonarja postaja gospodar Amerike. Pod Trumpom si lahko obeta, da si bo dokončno podredil še vesoljsko agencijo Nasa. S tem si bo lahko podredil tudi samega Donalda Trumpa. Trump bo vladal na zemlji, Musk pa v vesolju. In medtem ko bo Trump izganjal vse tujerodne in uresničeval izključno interese Amerike, bo Musk osvajal Mars in iskal stike s planetarnimi civilizacijami. Musk je zagotovo prebiral dela Konstantina Ciolkovskega, očeta astronavtike, ki je zapisal, da je zemlja zibelka človeštva in da noben človek ne more ostati za vedno v zibelki. Vse skupaj bo lep paradoks, v katerem bodo tujerodni v Ameriki preganjani, v vesolju pa iskani.

In medtem ko Musk osvaja vesolje, Vladimir Putin pa Ukrajino, Kitajska osvaja Rusijo. Rusija je pri vzdrževanju svojih vojaških sposobnosti že povsem odvisna od Kitajske, nič manj kot Ukrajina od zahoda.