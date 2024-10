Orbán: Ukrajina z načrtom Zelenskega ne more zmagati

Ukrajina ne more zmagati, kvečjemu lahko z načrtom ukrajinskega predsednika Volodmirja Zelenskega le izgubi, je danes izjavil madžarski premier Viktor Orbán. Po predstavitvi načrta, ki med drugim predvideva vključitev Ukrajine v Nato, je že včeraj Nemčijo in Francijo pozval, naj v imenu Evropske unije čim prej začneta pogajanja z Rusijo.

Orbá​n je za javni madžarski radio Kossuth pojasnil, da je EU glede vojne v Ukrajini razdeljena na dve skupini. »Tukaj smo mi in drugi,« je nadaljeval in opozoril, da se Unija obnaša kot vojskujoča se stran. Prepričan je, da je to napačna strategija. »In zdaj preostalih 26 držav EU začudeno posluša, da ima predsednik Zelenski načrt za zmago. Zakaj, kaj je imel do zdaj? To, kar so doslej imeli za načrt, se je izkazalo za načrt za poraz, zdaj pa ga poskušajo nadomestiti z načrtom zmage,« je izjavil in dodal, da Madžarska pri tem ne bo sodelovala.

Zelenski je v sredo v parlamentu v Kijevu predstavil načrt za zmago Ukrajine v vojni proti Rusiji. Kot eno ključnih prioritet načrta je izpostavil članstvo v Natu in ponovil, da Moskva spodkopava varnost Evrope. Prav tako je Zahod pozval k dodatni pomoči Ukrajini in k odpravi omejitev pri uporabi zahodnega orožja za napade na rusko ozemlje. Načrt je nato v četrtek predstavil še evropskim voditeljem na zasedanju v Bruslju.

Orbá​n je ob začetku tega zasedanja EU pozval, naj opusti sedanji pristop do vojne v Ukrajini in sprejme strategijo, osredotočeno na mir. Ukrajinski načrt za zmago je označil za »več kot zastrašujočega«. Nemškega kanclerja Olafa Scholza in francoskega predsednika Emmanuela Macrona pa je pozval, da naj čim prej »začneta pogajanja z Rusi v imenu celotne Evropske unije, da bi našli izhod iz te situacije«.

Rusija je sicer načrt že zavrnila in nadaljevala napade na več ukrajinskih regij. Po navedbah ukrajinskih sil je namreč zračna obramba ponoči sestrelila 80 ruskih dronov, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.