Orbánova cenzura skupnosti LGBTI+ je vznemirila Bruselj

Številni vodilni predstavniki evropske komisije na čelu s predsednico Ursulo von der Leyen so v zadnjih dneh izrazili zaskrbljenost zaradi madžarske zakonodaje, ki da je usmerjena proti pripadnikom skupnosti LGBT+. Ta v šolah, oddajah in oglasih za mlajše od 18 let prepoveduje oziroma cenzurira prikazovanje homoseksualnosti in spreminjanja spola. V bližnjem obdobju slovenskega predsedovanja svetu EU je eden od poudarkov v programu namenjen tudi skupinam, ki so na udaru na Madžarskem. Natančnega odgovora na vprašanje, kako se bo glede tega obrnilo prihajajoče slovensko predsedstvo, še nismo prejeli.