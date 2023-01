Orožje med pravoslavnimi prazniki ni potihnilo

Kljub enostranski prekinitvi ognja, ki jo je v času pravoslavnega božiča razglasila Rusija, z vzhoda Ukrajine konec tedna niso poročali o kakršnikoli umiritvi spopadov. Nasprotno, ruske sile so nadaljevale obstreljevanje ukrajinskih mest, danes pa je Moskva zatrdila, da je v skoncentriranem napadu na več objektov v Kramatorsku ubila šeststo ukrajinskih vojakov. Tujim novinarskim ekipam na prizorišču napada ni uspelo najti dokazov, ki bi potrdili ruske navedbe o visokem številu žrtev, predstavniki ukrajinske vojske pa so nasprotno stran obtožili širjenja propagande.

Nobenih dokazov, da je v napadu v Kramatorsku umrlo 600 vojakov. Rusija je napade izvajala tudi v času enostranske prekinitve ognja. V Belorusiji potekajo skupne vojaške vaje beloruske in ruske vojske.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je po »zanesljivih obveščevalnih informacijah« zadelo vrsto poslopij, v katerih je bilo v trenutku napada nastanjenih več sto pripadnikov ukrajinskih sil. Akcija je bila po navedbah ministrstva izvedena kot povračilni ukrep za ukrajinski napad na rusko začasno oporišče v Makivki kmalu po vstopu v novo leto, za katerega je Moskva priznala, da je v njem umrlo 89 ruskih vojakov.

Kraj ruskega napada Kramatorsku, kjer naj bi po trditvah Moskve umrlo 600 ukrajinskih vojakov. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Zahodnim medijem ni uspelo potrditi ruskih navedb o visokem številu mrtvih ukrajinskih vojakov. Reutersova ekipa, ki se je odpravila na kraj napada v Kramatorsku, ni našla nobenih dokazov, da so izstrelki neposredno zadeli poslopja, ki jih je specifično omenjalo rusko obrambno ministrstvo, oziroma znakov, da je bil v bližini kdorkoli ubit. Tudi predstavniki lokalnih oblasti so zanikali, da so napadi, ki jih je mesto doživelo v zadnjih dneh, zahtevali smrtne žrtve. »To je samo še en primer ruske propagande,« je navedbe Moskve za BBC komentiral predstavnik ukrajinske vojske Serhij Čerevati.

Lažna mirovna propaganda

Ukrajinska stran se ravno iz strahu pred tovrstnimi napadi že vse od začetka vojne izogiba kopičenju svojih vojakov v dosegu ruskega topništva. Ruska vojska je natanko to napako storila prejšnji teden v Makivki, zaradi česar je bila doma deležna hudih kritik. V odzivu na trditve ruske strani, da je uspešno izvedla najbolj smrtonosen napad na ukrajinske enote od začetka vojne, so pri Guardianu opozorili, da ima Moskva očiten motiv, da s širjenjem propagande popravi slab vtis z začetka leta.

Predstavniki ukrajinskih oblasti so za propagandno in cinično dejanje označili tudi prekinitev ognja, ki jo je ruski voditelj Vladimir Putin enostransko razglasil pred pravoslavnim božičem. Rusko orožje bi moralo skladno z odločitvijo kremeljskega vladarja v petek in soboto utihniti, vendar se to ni zgodilo. Rusko obrambno ministrstvo je vztrajalo, da so se ruski vojaki držali prekinitve ognja, a hkrati pojasnilo, da so večkrat morali odgovoriti na napade ukrajinske strani, je poročala AFP.

O obstreljevanju so še pred iztekom enostranske prekinitve ognja poročali iz sedmih ukrajinskih oblasti na jugu in vzhodu države. Foto: Dimitar Dilkoff/Afp

O obstreljevanju so še pred iztekom 36-urne prekinitve ognja poročali iz sedmih ukrajinskih oblasti na jugu in vzhodu države, medtem ko so britanski obveščevalci ocenili, da se spopadi med ukrajinsko stranjo in agresorsko vojsko med prazničnim obdobjem niso bistveno razlikovali od dosedanjih. »Svet se je še enkrat lahko prepričal o tem, kakšne laži prihajajo iz Moskve,« je v soboto zvečer dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in opozoril, da ruski izstrelki še vedno padajo na položaje ukrajinske vojske, med drugim v Bakmutu, kjer potekajo najbolj srditi boji. V času enostranske prekinitve ognja sta bila po navedbah Kijeva med ruskim obstreljevanjem mesta ubita dva človeka, trinajst pa je bilo ranjenih.

Strah pred novo ofenzivo

Ukrajinska stran je prepričana, da se ruska vojska pripravlja na novo večjo ofenzivo. V Kijevu pozorno spremljajo predvsem dogajanje v sosednji Belorusiji, kjer beloruske in ruske sile izvajajo skupne vojaške vaje s poudarkom na urbanem bojevanju. Po navedbah beloruskega obrambnega ministrstva jih bodo prihodnji teden še razširili, sodelovalo pa bo tudi letalstvo.