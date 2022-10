Orožje množične zmede pod lažno zastavo

V nadaljevanju preberite:

Moskva in Kijev, ki mu ob strani stoji Zahod, drug drugega krivita, da pripravlja svojevrstno lažno vojaško operacijo: eksplozijo tako imenovane umazane bombe. V Rusiji trdijo, da bo Ukrajina to storila zato, ker hoče mednarodno zaostriti konflikt, v Kijevu so prepričani, da bodo sovražniki sami pognali v zrak radioaktivni material, za to obtožili Ukrajino in tako našli razlog za pravi jedrski napad na zahodno sosedo.