Osebnost leta revije Time Joe Biden in Kamala Harris

Za najboljšega podjetnika letošnjega leta je revija Time imenovala izvršnega direktorja Zooma Erica Yuana .

Ameriška revija Time je naziv osebnosti leta letos podelila novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu in podpredsednici. Po tem, ko so lani za osebnost leta lani razglasili okoljevarstvenico, ki je bila doslej najmlajša prejemnica naziva, je 78-letni Biden eden od najstarejših, so zapisali pri Timu.Timovo uredništvo je Bidna razglasilo za osebnost leta, saj se »predstavlja kot most do nove generacije voditeljev«, kar da je izkazal, ko je za podpredsednico izbral 56-letno Kamalo Harris, ki bo kot prva ženska (in potomka matere indijskega in očeta jamajškega porekla) opravljala funkcijo. V nasprotju z dosedanjim predsednikom ZDA, ki je po mnenju revije razdvajal ljudi, Joe Biden in Kamala Harris združujeta, kažeta pot »preživetja ameriškega eksperimenta«.Da je ameriški predsednik prejel naziv Timove osebnosti leta, ni nobena redkost, nasprotno: ker, kot so zapisali na spletni strani revije, predsednik ZDA predstavlja odsev države in njene vloge v svetu, je Timova osebnost leta postal vsak ameriški predsednik odnaprej. So pa prvič naziv podelili tudi podpredsednici, v kar jih je prepričala sporočilnost (pod)predsedniške dvojice v letu, zaznamovanem z bojem za rasno pravičnost (spomnimo, denimo, na proteste, ki so vzniknili po uboju temnopoltega).