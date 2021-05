Ostro nasprotovanje Instagramu za otroke

Facebooku bi radi preprečili načrt uvedbe Instagrama za otroke. FOTO: Olivier Douliery/AFP

»Ko že misliš, da ne more biti slabše, izumijo še novo obliko pekla, Instagram za otroke,« so ogorčeni v organizaciji SumOfUs , ki je že začela z zbiranjem podpisov pod peticijo proti aplikaciji za deljenje fotografij med otroki. Edini namen naj bi bil navaditi otroke na všečke glede njihove zunanjosti in kovati dobiček iz njihovih podatkov.Čedalje več organizacij in posameznikov takemu načrtu ostro nasprotuje in prosi Marka Zuckerberga, ustanovitelja Facebooka, naj ga opusti. Facebook doslej ni razkrival nobenih podatkov o tem načrtu, ušlo pa je nekaj dokumentov. Zato v SumOfUs menijo, da je še mogoče ustaviti take projekte še preden se začno. Instagram je namreč za mnogo otrok že zdaj nočna mora, posebej najstniki kar redno doživljajo zlorabe in nadlegovanja. Kar 59 odstotkov najstnikov je že bilo tarča spletnega nasilja, Instagram pa je po študijah prvi kanal za žalitve. Psihologi ob tem opozarjajo, da bi bilo spletno nasilje še bistveno bolj škodljivo za mlajše otroke, ki so v ključnem obdobju razvoja in ne zdržijo neprestanega pritiska socialnih medijev.V Facebooku pravijo, da bi tak Instagram pomenil večjo varnost za otroke, saj bi bili ločeni od običajnega Instagrama. V SumOfUs na to odgovarjajo, da je »to tako, kot da bi proizvajali cigarete za otroke, da bi jim preprečili kajenje«.