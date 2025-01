Pahor ne bo posrednik v dialogu Beograd-Priština

V nadaljevanju preberite:

Borut Pahor se ne bo prijavil na razpis za položaj evropskega odposlanca za Dialog Beograd-Priština in druga regionalna vprašanja. Pahor, ki je lani napovedoval kandidaturo za ta položaj, je naštel sedem razlogov, zakaj si je premislil. »Škoda za Slovenijo, a ne prevelika škoda za dialog, ki je povsem zamrl,« umik Pahorja komentira Dragan Đukanović, profesor politologije iz Beograda.

Danes ob 17. uri se bo iztekel čas za prijavo na razpis visoke predstavnice EU za zunanjo in varnostno politiko Kaje Kallas za štiri posebne odposlance EU, med njimi tudi za odposlanca za Dialog Beograd-Priština in druga regionalna vprašanja.

Nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor, ki je lani napovedal kandidaturo za ta položaj in sta ga pri tej nameri aprila lani podprla premier in predsednica republike, svoje kandidature do postavljenega roka ne bo oddal. Pahor, ki zdaj deluje kot ustanovitelj in direktor zavoda Prijatelji Zahodnega Balkana, je spomnil, da je bil lani spomladi pripravljen takoj prevzeti to nalogo, če bi bil imenovan, pa se to ni zgodilo, saj prejšnji visoki predstavnik Josep Borrell odstopa Miroslava Lajčaka ni sprejel in mu je mandat podaljšal do konca januarja letos.