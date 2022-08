Pahor v Turčiji o svetu, ki je minil, in tistem, ki se še ni rodil

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini in njene posledice za regijo ter svet so bile glavna tema prvega dneva obiska predsednika republike Boruta Pahorja v Turčiji. O tem je predsednik razmišljal v nagovoru turškemu diplomatskemu zboru, v katerem je med drugim pohvalili vlogo, ki jo je država gostiteljica v zadnjih mesecih odigrala v mediaciji med Ukrajino in Rusijo, ter opozoril na verjetnost, da bo vojna trajala še dolgo.