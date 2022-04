Pakistanski predsednik vlade ostal brez podpore v parlamentu

Pakistanski parlament je danes izglasoval nezaupnico predsedniku vlade Imranu Kanu. Novega premierja bodo izvolili v ponedeljek, po poročanju tujih tiskovnih agencij pa je skoraj gotovo, da bo ta položaj zasedel vodja opozicijske stranke PML-N Šebaz Šarif.

V Pakistanu še noben premier ni odslužil celotnega mandata, je pa Kan prvi, ki je izgubil položaj na takšen način, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podporniki opozicije so se davi podali na ulice in iz avtomobilov vihrali z državnimi in strankarskimi zastavami. V prestolnici so močno okrepili varnostne ukrepe, zaenkrat pa ni poročil o kakšnih incidentih.

Glasovanje z opozicijo

Za nezaupnico je malo pred 1. uro zjutraj po več prekinitvah seje, ki je trajala več kot 12 ur, glasovalo 174 od 342 članov spodnjega doma parlamenta. Poslanci Kanove stranke PTI se niso udeležili glasovanja.

Seji je predsedoval najstarejši poslanec opozicijske PML-N Sardar Ajaz Sadik, potem ko je predsednik parlamenta Asad Kajzar, sicer Kanov zaveznik, odstopil, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Kanova stranka PTI je nedavno izgubila večino v parlamentu, potem ko je ena od koalicijskih partneric napovedala, da bo njenih sedem poslancev glasovalo z opozicijo.

Šebaz Šarif, sicer mlajši brat nekdanjega premierja Navaza Šarifa, je najverjetnejši naslednik Kana. FOTO: Aamir Qureshi/Afp

Obliž na rane naroda

Vrhovno sodišče se je v četrtek postavilo na stran opozicije in odločilo, da je Kanov poskus razpustitve parlamenta, s čimer se je skušal izogniti glasovanju o nezaupnici, neustaven in da se je Kan za to potezo odločil, da bi ostal na oblasti.

»Prilepili bomo obliž na rane tega naroda,« je po izglasovanju nezaupnice Kanu dejal njegov najverjetnejši naslednik Šarif, sicer mlajši brat nekdanjega premierja Navaza Šarifa.

69-letni Kan, legendarni nekdanji igralec kriketa, ki je prišel na oblast leta 2018, trdi, da ga želijo s položaja odstaviti tuje sile, med drugim ZDA, ker ne želi slediti Zahodu v odnosih z Rusijo in Kitajsko. Nasprotniki ga kritizirajo zlasti na področjih ekonomske in zunanje politike. Po več nesoglasjih naj bi tudi izgubil podporo vojske, ki ima v Pakistanu velik vpliv.